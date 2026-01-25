Incendio nella chiesa di San Giacomo brucia il presepe Evacuata la struttura

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella chiesa di San Giacomo, in via del Corso a Roma, intorno alle 10.45. L’incendio ha coinvolto il presepe all’interno della struttura, che è stata evacuata per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non si registrano ancora dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Momenti di paura a Roma, per un incendio scoppiato intorno alle 10.45 circa nella chiesa di San Giacomo in via del Corso. A bruciare il presepe all'interno della parrocchia. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco, allertata dei fedeli e dai religiosi presenti, ha inviato la squadra.

