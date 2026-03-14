Incendio in un capannone adiacente alla raffineria Fiamme domate in un’ora

Un incendio si è sviluppato ieri mattina in un capannone dismesso vicino alla raffineria Api. Le fiamme sono state domate in circa un’ora, mentre nel frattempo le attività di demolizione di attrezzature fuori servizio continuavano nell’area periferica del sito. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non sono stati segnalati danni alle strutture vicine.

È stato subito domato il principio di incendio che si è sviluppato ieri mattina all’interno di un capannone dismesso della raffineria Api, situato in un’area periferica del sito, dov’erano in corso attività di demolizione di attrezzature fuori servizio. Nessuna persona è rimasta ferita. L’episodio si è verificato dopo le 9. Le fiamme sono state affrontate con tempestività dalle squadre interne della raffineria, che hanno domato il rogo. Ma, in virtù della posizione "decentrata" del capannone, è stato chiesto in via precauzionale anche l’intervento dei vigili del fuoco di Ancona. La richiesta di supporto, quindi, ha fatto scattare il livello 2 di preallarme del Piano di emergenza esterna (Pee) della raffineria, protocollo che regola il coordinamento tra enti e l’informazione alla popolazione in caso di eventi nel sito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in un capannone adiacente alla raffineria. Fiamme domate in un’ora Articoli correlati Incendio in un'abitazione a Ruvo: fiamme domate dai vigili del fuoco, un uomo ustionatoUn incendio è divampato nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, in un'abitazione a Ruvo di Puglia. Maxi incendio in un capannone riqualificato a Romano: in fiamme uffici e sette appartamentiIl rogo nel sito industriale dismesso non distante dalla stazione: cinquanta vigili del fuoco per domare le fiamme, nessun ferito. Altri aggiornamenti su Incendio in un capannone adiacente alla... Temi più discussi: Principio d’incendio in un capannone, fiamme domate; Incendio nel capannone pieno di legna: le fiamme arrivano anche una casa confinante; Incendio in un capannone adiacente alla raffineria. Fiamme domate in un’ora; Principio di incendio in un capannone nell'area della raffineria di Falconara, subito domato. Principio d’incendio in un capannone, fiamme domatePaura questa mattina a Falconara Alle 9 circa di questa mattina, si è verificato un principio di incendio all’interno di un capannone dove erano in corso attività di demolizione di attrezzature fuori ... youtvrs.it Principio di incendio in un capannone nell'area della raffineria di Falconara, subito domatoPrincipio di incendio alla raffineria Api di Falconara Marittima (Ancona). Lo annuncia con un post su Facebook il Comune di Falconara Marittima, che aggiorna anche la cittadinanza sull'intervento dei ... ansa.it Un incendio si è sviluppato questa sera, poco prima di cena, nell'Alto Garda interessando una pineta sovrastante l'abitato di Olzano - facebook.com facebook Bimbo morì nell’incendio del camper: il padre a processo per omicidio colposo x.com