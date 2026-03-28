Paura a Milano | incendio in una palazzina crolla parte del tetto

Sabato pomeriggio a Milano si è sviluppato un incendio in una palazzina di cinque piani situata in via Luigi Menabrea, nella zona Farini. Le fiamme sono divampate poco dopo le quattro, provocando il crollo di una parte del tetto dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme sono divampate al quarto piano di una palazzina e hanno avvolto il sottotetto in pochi minuti: sei squadre dei vigili del fuoco in via Menabrea Incendio a Milano in via Luigi Menabrea, zona Farini. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le quattro di sabato pomeriggio in una palazzina di cinque piani. Si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del quarto piano, espandendosi quasi subito anche in parte del piano di sopra. Sul posto si sono precipitate sei squadre dei vigili del fuoco, con circa 30 uomini impegnati nelle operazioni. Presenti anche i sanitari del 118 e gli agenti di polizia locale. Secondo quanto viene riferito, il tetto del condominio è parzialmente collassato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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