A causa del crollo di una sezione del tetto di un edificio in via Pantano, cinque famiglie sono state evacuate in via precauzionale. Nessuno ha riportato ferite e le autorità stanno verificando le cause dell’incidente. La zona è sotto sorveglianza per garantire la sicurezza dei residenti e per valutare eventuali interventi di messa in sicurezza.

Cinque nuclei familiari sono stati allontanati in via precauzionale dalle rispettive abitazioni, a causa del crollo di una parte del tetto di un edificio residenziale situato in via Pantano. Questo è quanto avvenuto ieri, a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino. I pompieri sono intervenuti nella prima mattinata, intorno alle 6, per la verifica della staticità della copertura dell’immobile dal quale alcuni residenti avevano segnalato rumori sospetti, in termini di un potenziale cedimento di parte della struttura. Sul posto è stata inviata una squadra e richiesto l’intervento del ’tridimensionale’ inviato dal distaccamento di Empoli e di un funzionario, con il quale sono state effettuate le verifiche dell’entità del danno al tetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crolla parte del tetto di una palazzina, cinque famiglie evacuate

Castelfiorentino, crolla parte del tetto di una palazzina: cinque famiglie evacuateQuesta mattina a Castelfiorentino, i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di un problema strutturale in un edificio di due piani in via del Pantano.

Castelfiorentino: crolla il tetto di una palazzina. Cinque famiglie evacuateA Castelfiorentino, il crollo del tetto di una palazzina ha reso necessario l’evacuazione di cinque famiglie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Va a fuoco un casolare e crolla parte del tetto: due persone in salvo, paura a Mogliano; Crolla parte del tetto di una palazzina, cinque famiglie evacuate; Fiamme in un casolare, crolla parte del tetto; Crolla una porzione di tetto a San Paolo.

Crolla parte del tetto di una palazzina, cinque famiglie evacuateCinque nuclei familiari sono stati allontanati in via precauzionale dalle rispettive abitazioni, a causa del crollo di una parte ... lanazione.it

Castelfiorentino, crolla parte del tetto di una palazzina: cinque famiglie evacuateL’allarme è scattato stamani, 24 gennaio: alcuni residenti hanno avvertito rumori provenienti dalla copertura dello stabile. msn.com

--- Palazzi sgomberati per perdita d'acqua, crolla parte di un edificio --- facebook

Va a fuoco un casolare e crolla parte del tetto: due persone in salvo, paura a #mogliano x.com