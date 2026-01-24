Castelfiorentino crolla parte del tetto di una palazzina | cinque famiglie evacuate

Questa mattina a Castelfiorentino, i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di un problema strutturale in un edificio di due piani in via del Pantano. A causa del crollo parziale del tetto, cinque famiglie sono state evacuate in via precauzionale. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’area e valutare eventuali ulteriori rischi per i residenti.

Castelfiorentino (Firenze), 24 gennaio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Castelfiorentino, in via del Pantano, per un problema strutturale a un edificio residenziale di due piani. L’allarme è scattato poco dopo le 6, quando alcuni residenti hanno avvertito rumori provenienti dalla copertura dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con una squadra del distaccamento di Castelfiorentino. Durante le verifiche iniziali è stato richiesto anche l’intervento dell’automezzo con piattaforma aerea, inviato dal distaccamento di Empoli, per consentire controlli più approfonditi sulla stabilità del tetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castelfiorentino, crolla parte del tetto di una palazzina: cinque famiglie evacuate Castelfiorentino: crolla il tetto di una palazzina. Cinque famiglie evacuateA Castelfiorentino, il crollo del tetto di una palazzina ha reso necessario l’evacuazione di cinque famiglie. Crollo parziale di un tetto a Castelfiorentino: evacuate cinque famiglieA Castelfiorentino si è verificato il crollo parziale di una porzione di tetto di una palazzina, che ha reso necessario l’evacuazione di cinque famiglie. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Castelfiorentino, crolla parte del tetto di una palazzina: cinque famiglie evacuateL’allarme è scattato stamani, 24 gennaio: alcuni residenti hanno avvertito rumori provenienti dalla copertura dello stabile. lanazione.it FOTO - Crolla il tetto, evacuate cinque famiglieCondividi L'intervento dei vigili del fuoco a Castelfiorentino Foto da: FOTO - Crolla il tetto, evacuate cinque famiglie L'intervento dei vigili del fuoco a Castelfiorentino 2 Foto da: FOTO - Crolla i ... firenzetoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.