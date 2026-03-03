Coppia di Monteforte Irpino bloccata a Dubai | sindaco in contatto con la Farnesina

Una coppia di Monteforte Irpino è rimasta bloccata a Dubai, dove si era recata per visitare il figlio. Non sono riusciti a tornare in Italia come previsto e sono attualmente in attesa di chiarimenti. Il sindaco della città sta seguendo la situazione e ha preso contatti con la Farnesina per avere aggiornamenti. La coppia si trova in difficoltà senza poter rientrare nel paese di origine.

Vincenzo Ferrara e Annunziata Iannaccone avrebbero dovuto fare ritorno in Italia il 9 febbraio, ma il volo prenotato per quella data è stato ufficialmente cancellato Sono bloccati a Dubai, dove si erano recati per far visita al figlio, e non sono riusciti a rientrare come previsto in Italia. Vincenzo Ferrara e Annunziata Iannaccone, anziani coniugi residenti a Monteforte Irpino, avrebbero dovuto fare ritorno il 9 febbraio, ma il volo prenotato per quella data è stato ufficialmente cancellato. La notizia ha suscitato apprensione nel comune irpino, in attesa di aggiornamenti sul loro rientro. La vicenda è seguita direttamente dal sindaco Fabio Siricio, che mantiene contatti costanti con la famiglia e con la Farnesina per favorire una soluzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Manfredi: “In contatto con unità crisi Farnesina per napoletani a Dubai”Tempo di lettura: < 1 minuto “Siamo in contatto continuo con l’Unità di crisi della Farnesina, si sta facendo una registrazione puntuale delle...

Iran, Manfredi: "Napoletani bloccati a Dubai in sicurezza, contatto continuo con Farnesina"“Siamo in contatto continuo con la Farnesina e si sta facendo una registrazione puntuale di tutte le persone presenti a Dubai.

Monteforte, uomo danneggia auto in centro e fugge contromano: arrestatoMattinata di tensione a Monteforte Irpino, dove un uomo di circa quarant’anni, con evidenti problemi di natura psicologica, ha danneggiato una serie di autovetture parcheggiate nel centro cittadino. S ... irpiniaoggi.it

Incidente frontale a Monteforte Irpino: un ferito graveGrave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Monteforte Irpino, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato un uomo d ... irpiniaoggi.it