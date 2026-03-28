Passione Vivente | Un Viaggio Emotivo dall’Ultima Cena alla Resurrezione in Campania

Da napolipiu.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Campania si tiene la rappresentazione della Passione Vivente, che ripercorre le tappe dell’Ultima Cena fino alla Resurrezione. La manifestazione coinvolge vari gruppi e comitati locali, che allestiscono scene e rappresentazioni in differenti location della città. L’evento si svolge in più giornate e prevede l’utilizzo di costumi e scenografie tradizionali, attirando pubblico da diverse regioni.

"> La Passione Vivente di Benevento: Un’Esperienza Unica. Il 30 marzo, lunedì di Pasqua, Benevento ospiterà la Passione Vivente, un evento emozionante che trasformerà la città nella Gerusalemme di duemila anni fa. Questo percorso itinerante condurrà i partecipanti attraverso i luoghi più significativi della città, rappresentando gli ultimi momenti della vita di Cristo, culminando nella Crocifissione e Resurrezione. Un Viaggio Tra Fede e Storia. La Passione Vivente non è soltanto un evento religioso, ma una fusione di fede, storia e tradizione. I partecipanti potranno vivere un’esperienza indimenticabile, immersi in un’atmosfera carica di significato spirituale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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