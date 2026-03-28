Passione Vivente | Un Viaggio Emotivo dall’Ultima Cena alla Resurrezione in Campania

In Campania si tiene la rappresentazione della Passione Vivente, che ripercorre le tappe dell’Ultima Cena fino alla Resurrezione. La manifestazione coinvolge vari gruppi e comitati locali, che allestiscono scene e rappresentazioni in differenti location della città. L’evento si svolge in più giornate e prevede l’utilizzo di costumi e scenografie tradizionali, attirando pubblico da diverse regioni.

"> La Passione Vivente di Benevento: Un’Esperienza Unica. Il 30 marzo, lunedì di Pasqua, Benevento ospiterà la Passione Vivente, un evento emozionante che trasformerà la città nella Gerusalemme di duemila anni fa. Questo percorso itinerante condurrà i partecipanti attraverso i luoghi più significativi della città, rappresentando gli ultimi momenti della vita di Cristo, culminando nella Crocifissione e Resurrezione. Un Viaggio Tra Fede e Storia. La Passione Vivente non è soltanto un evento religioso, ma una fusione di fede, storia e tradizione. I partecipanti potranno vivere un’esperienza indimenticabile, immersi in un’atmosfera carica di significato spirituale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Passione Vivente: Un Viaggio Emotivo dall’Ultima Cena alla Resurrezione in Campania Articoli correlati Torchiarolo si prepara alla “Passione vivente”: un viaggio nel tempo tra fede e tradizioneServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Non si tratta di una semplice processione, ma di una vera e... Via Crucis Vivente in Campania: rivivi la Passione di Cristo in un’esperienza unica.Via Crucis Vivente in Campania: rivivi la Passione di Cristo in un’esperienza unica. Altri aggiornamenti su Passione Vivente Temi più discussi: Castelluccio Valmaggiore riscopre le sue tradizioni: dopo 40 anni, torna la suggestiva 'Passione Vivente' - FoggiaToday; Teatro, fede e comunità: nel centro storico in scena la Passione Vivente con i ragazzi dell’Oratorio; Passione Vivente a Rocca Imperiale; La Passione di Cristo di Menza si ferma, evento annullato: Mancano i fondi. Castelluccio Valmaggiore riscopre le sue radici: il 29 marzo torna la suggestione della Passione ViventeCastelluccio Valmaggiore si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e memoria storica. Domenica 29 marzo, alle ore 16:00, le strade del paese ospiteranno la Passione Vivente, una rievocaz ... foggiacittaaperta.it ZAPPONETA PASSIONE Zapponeta, torna la Passione Vivente: appuntamento il 30 marzoLa rappresentazione, inizialmente prevista per il 27 marzo, è stata rinviata per maltempo a lunedì 30 marzo 2026 alle ore 17:00 ... statoquotidiano.it Passione vivente 2026. Foto suggestiva nel momento della Crocifissione,senza filtri ne modifiche. Rappresentazione molto emozionante complimenti a tutti gli organizzatori agli attori alla regia ai tecnici e al numeroso pubblico intervenuto. Falciano del Massic - facebook.com facebook Verso la Pasqua, a Joppolo grande attesa per la Passione Vivente x.com