Via Crucis Vivente in Campania | rivivi la Passione di Cristo in un’esperienza unica

Sabato 28 marzo alle 19 si terrà in Campania una rappresentazione della Via Crucis Vivente, un evento che permette di rivivere la Passione di Cristo attraverso una sceneggiatura interpretata da attori e partecipanti. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso all'aperto, coinvolgendo diverse tappe e punti di sosta. L'iniziativa è aperta al pubblico e si svolge in modo gratuito.

"> Sabato 28 marzo, alle ore 19.30, San Lorenzo Maggiore, un affascinante borgo situato nella provincia di Benevento, sarà protagonista della seconda edizione della Via Crucis Vivente. La manifestazione avrà inizio dalla Chiesa Parrocchiale e promette di trasformare il centro storico in un suggestivo cammino di fede, memoria e speranza. La Via Crucis Vivente: Un Ritrovo di Comunità. Durante l’evento, il paese si animerà attraverso vicoli silenziosi, piazze pittoresche e antichi palazzi. Non si tratta di una mera rappresentazione teatrale, ma di un profondo percorso che coinvolge l’intera comunità, restituendo significato e bellezza a luoghi che conservano la vera identità di San Lorenzo Maggiore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Via Crucis Vivente in Campania: rivivi la Passione di Cristo in un’esperienza unica. Articoli correlati La processione della Via Crucis vivente a LatisanottaLa processione del Venerdì Santo a Latisanotta (frazione di Latisana) è una delle rappresentazioni della Passione di Cristo più suggestive e antiche... Cerreto, torna la Via Crucis Vivente nella Parrocchia di San MartinoL’iniziativa propone una rappresentazione intensa e partecipata della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo, con l’obiettivo di offrire alla... Contenuti e approfondimenti su Via Crucis Vivente Temi più discussi: XXXV edizione della Via Crucis vivente di Aspra.; Via Crucis Vivente a Monterosso Almo; Frassinoro, torna la Via Crucis vivente. Tradizione passata di padre in figlio; Milano: Via Crucis vivente dalla chiesetta di Cascina Linterno alla Parrocchia Madonna dei Poveri. Via Crucis Vivente in Campania: rivivi la Passione di Cristo in un’esperienza unica.Durante l’evento, il paese si animerà attraverso vicoli silenziosi, piazze pittoresche e antichi palazzi. Non si tratta di una mera rappresentazione teatrale, ma di un profondo percorso che coinvolge ... napolipiu.com Sellia Marina si prepara alla Settimana Santa con la Via Crucis Vivente e la CunfruntaOltre le celebrazioni che caratterizzano la Settimana Santa, la comunità di Sellia Marina si prepara a vivere con due manifestazioni in modo più intenso gli eventi Pasquali: la Via Crucis Vivente e la ... catanzaroinforma.it Una Via Crucis tra grattacieli, palazzi in cemento armato e chiese contemporanee. La Via Crucis Vivente della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù Ragusa. La Via Crucis Vivente è uno dei momenti più significativi per la città di Ragusa: un appuntamento attes - facebook.com facebook Verso la Pasqua, a Ricadi torna la Via Crucis Vivente: fede e tradizione tra scenari suggestivi x.com