Passaggio di proprietà auto cambia tutto Cosa c' è da sapere

Quando si compra o si vende un'auto usata, bisogna fare attenzione al passaggio di proprietà. È una procedura che serve a dimostrare legalmente che il veicolo cambia mano. Per completarla, bisogna registrare il trasferimento nell'Archivio nazionale veicoli e nel Pubblico registro automobilistico. Solo così il passaggio diventa ufficiale e riconosciuto dalle autorità. La procedura può sembrare semplice, ma richiede attenzione ai passaggi e ai documenti necessari.

Il passaggio di proprietà è una procedura necessaria a certificare dal punto di vista legale la compravendita di un'auto usata, documentando il trasferimento di possesso dal venditore all'acquirente: solo una volta concluso tutto l'iter previsto, con la registrazione nell'Archivio nazionale veicoli (Motorizzazione) e nel Pubblico registro automobilistico (PRA) questo cambio ha effettivo valore. Il primo punto importante è rappresentato dall'autenticazione della firma che il venditore dovrà apporre sull'atto di vendita, da effettuare in Comune sostenendo solo il costo della marca da bollo oppure direttamente tramite gli uffici dello Sportello telematico dell'Automobilista (STA), presso l'ACI o la Motorizzazione, contestualmente alla registrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

