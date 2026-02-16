Il passaggio di proprietà di un'auto nel 2026 si complica a causa delle nuove norme che entrano in vigore quest’anno. Ora bisogna seguire procedure più dettagliate, con costi aggiornati e documenti specifici da presentare. Per esempio, il costo della pratica si è alzato rispetto agli anni scorsi, e sono richiesti nuovi certificati elettronici.

Roma, 16 febbraio 2026 – Non basta scambiarsi le chiavi: per il passaggio di proprietà, la burocrazia resta padrona del volante. Il passaggio di proprietà per le auto usate è una procedura obbligatoria per legge che registra il nuovo proprietario negli archivi ufficiali della Motorizzazione civile e del Pubblico registro automobilistico. E solo con questa registrazione il trasferimento diventa valido. Dal 2026 il Documento Unico diventa il fulcro della procedura, sostituendo sia il certificato di proprietà sia la carta di circolazione. Ecco come funziona. Cos’è e come funziona. Il passaggio di proprietà serve a formalizzare legalmente la vendita di un veicolo usato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Passaggio di proprietà auto 2026, cambia tutto: come farlo, costi aggiornati e documenti

Quando si compra o si vende un'auto usata, bisogna fare attenzione al passaggio di proprietà.

Nel 2026 cambiano le regole per trasferire la proprietà di un’auto.

