Scandicci domenica delle Palme in cammino per la pace | corteo e preghiera il 29 marzo

La propositura di Santa Maria organizza la tradizionale camminata con il patrocinio del Comune. Partenza alle 16 da piazza Kennedy. Chi non può camminare può richiedere il trasporto della Misericordia. Torna domenica 29 marzo la Camminata per la Pace, appuntamento tradizionale che coincide con la domenica delle Palme. L'evento è organizzato dalla propositura di Santa Maria a Scandicci con il patrocinio del Comune. La partenza è fissata alle 16 da piazza Kennedy. Il programma prevede una merenda sul sagrato della chiesa di San Zanobi alle 16.45, seguita alle 17.15 da un momento di dialogo pubblico: il giornalista Fabrizio Morviducci intervisterà la sindaca Claudia Sereni e don Giovanni Momigli, vicario di Scandicci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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