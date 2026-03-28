Per la Pasqua del 2026, molti italiani stanno pianificando di partire per le festività, nonostante le tensioni internazionali e le difficoltà economiche. Secondo le previsioni, le destinazioni più gettonate sono le località italiane e alcune mete europee, con un aumento delle prenotazioni rispetto all’anno precedente. Le scelte di viaggio vengono effettuate con cautela, considerando le possibili restrizioni e le condizioni di sicurezza.

Roma - Nonostante le tensioni globali e l’incertezza economica, milioni di italiani confermano le vacanze pasquali, privilegiando mete vicine, soggiorni brevi e budget contenuti Nonostante un contesto internazionale segnato da instabilità e tensioni geopolitiche, la voglia di viaggiare degli italiani resiste. Secondo i dati diffusi da Confturismo Confcommercio e SWG, saranno oltre 9 milioni i cittadini che si metteranno in viaggio durante le festività di Pasqua 2026. Un numero leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, ma comunque significativo considerando il clima di incertezza. Le scelte di viaggio risultano influenzate dalla situazione globale: il 22% degli italiani ha modificato i propri programmi, mentre un ulteriore 27% resta in attesa prima di prenotare. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pasqua 2026, italiani pronti a partire: viaggi sì, ma con prudenza

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