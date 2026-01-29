Gli investigatori italiani si preparano a partire per Crans-Montana, in Svizzera, ma c’è ancora incertezza sulla decisione delle autorità svizzere. Le forze italiane vogliono collaborare con le squadre locali per fare chiarezza sull’incendio che ha provocato la morte di alcuni connazionali. Tuttavia, al momento, non è chiaro se la Svizzera autorizzerà questa cooperazione o se le indagini resteranno separate. La situazione resta in bilico, mentre le famiglie attendono risposte e giustizia.

Per il momento l'unica certezza è che a metà febbraio è fissato l'incontro tra i magistrati della Procura di Roma e i colleghi della Procura di Sion: oggetto del vertice, la documentazione da poter condividere per la rogatoria avanzata alla Svizzera dai pm italiani relativa alla strage di Crans-Montana. Dopo un primo ok da parte delle autorità elvetiche alla collaborazione, sono invece ancora da chiarire le modalità con cui avrà concretamente luogo tale partnership., Intanto la Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine, sarebbe già pronta a inviare un team di investigatori - circa una decina di persone: potrebbero partire subito dopo il primo vertice fra magistrati svizzeri e italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana: investigatori italiani pronti a partire, ma è giallo sulla decisione della Svizzera

