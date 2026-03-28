I manifestanti cantano ' Bella ciao' al corteo No Kings a Roma – Il video

Durante un corteo No Kings a Roma, avvenuto il 28 marzo 2026, alcuni manifestanti hanno intonato la canzone 'Bella Ciao'. Un video diffuso mostra il momento in cui il canto si svolge tra i partecipanti alla protesta. La manifestazione si è svolta nella capitale e ha coinvolto diverse persone che hanno preso parte al corteo.