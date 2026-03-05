Il Comitato del No abusivo come l’Anm Parodi si giustifica | è colpa del Demanio

Il Comitato del No abusivo e l’Anm occupano illegalmente la sede della Cassazione e attribuiscono la responsabilità al Demanio. Parodi si difende affermando che la causa dei problemi sia legata alle azioni del Demanio stesso. La situazione coinvolge entrambe le organizzazioni che si trovano in procedimenti legali per l’occupazione non autorizzata dell’edificio. La disputa si svolge senza coinvolgimenti di altre parti.

Anm e Comitato del No occupano abusivamente la Cassazione e scaricano la colpa sul Demanio. Lo conferma l'imbarazzo e la non risposta arrivata in serata dal sindacato delle toghe dopo la denuncia-esposto dell'avvocato romano Romolo Reboa sull'assenza di qualsiasi contratto tra il sindacato delle toghe e il Palazzaccio che al sesto piano ne ospita la sede. Il Giornale che ieri l'ha anticipata ha scritto di buon mattino al Demanio, al ministero della Giustizia e al leader dell'Anm Cesare Parodi (nella foto), che in serata ci ha confermando l'indiscrezione del Fatto Quotidiano: «L'Anm è entrata in possesso regolarmente dei propri uffici negli anni '50, in quanto soggetto che rappresenta il 95% dei giudici e dei pubblici ministeri italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Anm e finanziatori del comitato per il No, il ministero vuole chiarezza. Parodi si difende, la sinistra dà di mattoIl ministero della Giustizia intende vederci chiaro e andare a fondo sui finanziatori del Comitato per i No al referendum.

“Governo fascista”. Il post choc dell’avvocato e il giallo sull’apprezzamento del presidente Anm ParodiFa discutere un commento che Cesare Parodi, presidente dell'Anm, ha fatto a un post pubblicato su LinkedIn dall'avvocato torinese Flavio Campagna...

