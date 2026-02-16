Anm e finanziatori del comitato per il No il ministero vuole chiarezza Parodi si difende la sinistra dà di matto
Il ministero della Giustizia ha deciso di approfondire le fonti di finanziamento del Comitato per il No, sospettando possibili irregolarità. Parodi si difende affermando di aver sempre agito in modo trasparente, mentre alcuni esponenti di sinistra criticano duramente l’iniziativa. Nei giorni scorsi, sono stati scoperti alcuni contributi provenienti da soggetti non dichiarati, che hanno sollevato dubbi sull’indipendenza del movimento.
Il ministero della Giustizia intende vederci chiaro e andare a fondo sui finanziatori del Comitato per i No al referendum. In un documento firmato dal capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, e inviato al presidente dell’Anm Cesare Parodi si solleva “un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell’Anm”. Al ministero della Giustizia è arrivato “un atto di sindacato ispettivo con il quale”, si legge nel documento, il parlamentare interrogante riferisce che il “segretario generale dell’Anm avrebbe dichiarato che il ‘Comitato Giusto dire No’ promosso dall’Anm ha raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente con una donazione volontaria”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
