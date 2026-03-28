Una donna di 21 anni è stata arrestata a Parma con l’accusa di aver ucciso il suo convivente, un uomo di 28 anni di origini domenicane. La vittima è deceduta in ospedale a seguito di una ferita causata da un’arma da punta e da taglio. La donna, di origini cubane, è stata fermata dalle forze dell’ordine dopo l’intervento sul luogo dell’incidente.

È stata arrestata Brenda Fumagalli, 21enne di origini cubane, per l’omicidio del suo compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, 28enne di origini domenicane, morto in ospedale per le conseguenze di una ferita procurata da un’arma da punta e da taglio. I primi a intervenire nella casa di Borgo Riccio a Parma erano stati i soccorsi del 118 a cui la ragazza aveva raccontato: “Stavo cucinando, stavamo scherzando, mi sono girata”, mimando il gesto di impugnare il coltello roteando il busto all’indietro. In sostanza la donna aveva spiegato ai soccorsi che era stata lei a dare la coltellata all’uomo. Inutili i soccorsi e l’intervento chirurgico.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parma, arrestata 21enne per aver ucciso il compagno

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