Aggredito in casa uccide il rapinatore con una coltellata

Un episodio di rapina domestica si è concluso con un intervento violento a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Durante l'aggressione, un residente ha reagito con un coltello, causando la morte del rapinatore. L'incidente ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e alle conseguenze personali e giudiziarie che ne sono derivate. Un episodio che evidenzia i rischi e le tensioni legate alle rapine in ambito domestico.

LONATE POZZOLO (Varese) Una rapina in pieno giorno, una colluttazione furibonda tra le mura di casa, un coltello brandito per difendersi, una fuga insanguinata e infine il caos esploso in ospedale. È un mosaico di violenza e tensione quanto accaduto a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove un ladro di 37 anni, Adamo Massa, italiano di origine rom, è morto dopo essere stato colpito dal proprietario dell’abitazione durante un furto. Tutto è iniziato intorno alle 11. Jonathan Rivolta, 33 anni, stava dormendo dopo un turno di notte. Quando si è alzato per andare in cucina si è trovato davanti due uomini che erano entrati forzando la porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aggredito in casa, uccide il rapinatore con una coltellata Leggi anche: Bambino uccide la mamma con una coltellata, il gesto straziante: “Abbracciami un’ultima volta” Leggi anche: Gb, 15enne uccide bambina di 9 anni con una coltellata La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ladro ucciso con una coltellata dal padrone di casa, le reazioni: “La difesa è sempre legittima”; Rapina in villa nel Varesotto, il padrone di casa accoltella il ladro: scaricato dai complici, muore in ospedale; Aggredito in casa, uccide il rapinatore con una coltellata; Aggredito in casa: il proprietario uccide un rapinatore con un pugnale da trekking. Aggredito in casa, uccide il rapinatore con una coltellata - LONATE POZZOLO (Varese) Una rapina in pieno giorno, una colluttazione furibonda tra le mura di casa, un coltello brandito per ... quotidiano.net

Entra in casa per rubare, rapinatore ucciso dal proprietario - Hanno agito in tarda mattinata, quando presumevano che a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, fossero tutti al lavoro. ansa.it

Uccide il ladro in casa sua, Jonathan Rivolta rischia l'arresto? Cosa ha detto: «Mi hanno preso a pugni in faccia, mi sono difeso con un pugnale da trekking» - Si chiama Jonathan Rivolta l'uomo di 30 anni che oggi (14 gennaio) ha accoltellato un rapinatore nella sua casa a Lonate Pozzolo in provincia di Varese. msn.com

Salvini: Solidarietà a chi è stato aggredito in casa sua e si è difeso! facebook

Pellicini: “Solidarietà al cittadino aggredito nella sua casa a Lonate Pozzolo” x.com

