Borgo Riccio Cristopher morto accoltellato | arrestata la compagna 21enne per omicidio volontario

Nel pomeriggio del 4 marzo, a Borgo Riccio, si è verificato un episodio di cronaca nera che ha portato alla morte di un uomo, ucciso con un coltello. La polizia ha arrestato una donna di 21 anni, compagna della vittima, con l'accusa di omicidio volontario. Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Brenda Alesandrina Fumagalli conviveva con il 28enne Cristopher Gaston Ogando, morto all'Ospedale Maggiore alcune ore dopo essere stato accoltellato. Le indagini dei carabinieri smentirebbero la sua versione dell'incidente. La Procura: "Possessiva e incline a scatti d'ira, aveva già aggredito il compagno" Svolta nel caso dell'accoltellamento mortale avvenuto nel pomeriggio del 4 marzo in Borgo Riccio a Parma. Nella mattinata di sabato 28 marzo i carabinieri hanno arrestato, in provincia di Milano, la 21enne di origine cubana, Brenda Alesandrina Fumagalli, che si trovava con lui nell'abitazione al momento dell'accoltellamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Borgo Riccio, Cristopher morto accoltellato: arrestata la compagna 21enne per omicidio volontario Articoli correlati Svolta nel caso di borgo Riccio: la 21enne cubana arrestata per omicidio volontarioBrenda Alesandrina Fumagalli conviveva con il 28enne Cristopher Gaston Ogando, morto all'Ospedale Maggiore alcune ore dopo essere stato accoltellato. Cristopher accoltellato a Parma, morto in ospedale. La fidanzata indagata per omicidio volontarioParma, 5 marzo 2026 - E' indagata per omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva la giovane di origine cubana ascoltata dai carabinieri... Altri aggiornamenti su Borgo Riccio Discussioni sull' argomento Spunta un testimone oculare per il 27enne ucciso in Borgo Riccio; Giallo di borgo Riccio, l'avvocato dei familiari di Ogando in Procura: Presto la verità su quel pomeriggio. Omicidio di borgo Riccio, gravi indizi di colpevolezza: arrestata la convivente di Cristopher Ogando. Ora si trova ai domiciliariQuesta mattina, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Parma, richiesto dalla procura della repubblica, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale ... gazzettadiparma.it Cristopher Gaston Ogando morto accoltellato nel suo appartamento: arrestata la compagna 21enneIl 28enne di origine domenicane, è morto a seguito di una profonda ferita procurata da un'arma da punta e da taglio ... msn.com Omicidio di borgo Riccio, "gravi indizi di colpevolezza": arrestata la convivente di Cristopher Ogando. Ora si trova ai domiciliari x.com «Aiuto, respiro male, muoio, portatemi in ospedale, aiutatemi! » Sono state queste le parole disperate di Cristopher Gaston Ogando quando i soccorritori sono arrivati a Borgo Riccio, a Parma. La sua compagna, Brenda Alesandrina Fumagalli, si trovava vicino - facebook.com facebook