Corri Catania | domenica 10 maggio la 18esima edizione della corsa-camminata aperta a tutti

Domenica 10 maggio si svolgerà la 18ª edizione di Corri Catania, una corsa e camminata aperta a tutti. Dal 2009, questa manifestazione primaverile coinvolge ogni anno numerosi partecipanti, offrendo un’occasione per muoversi e condividere un momento di socialità lungo le vie di Catania. Un evento che unisce sport, tradizione e comunità in un’atmosfera semplice e accessibile.

Domenica 10 maggio torna Corri Catania, la corsa-camminata aperta a tutti che dal 2009, ogni primavera, aggrega e coinvolge migliaia di partecipanti per una giornata di emozioni e divertimento lungo le strade del capoluogo etneo. Un evento che quest'anno taglierà il traguardo delle 18 edizioni e che anno dopo anno, si è sempre più trasformato in una festa collettiva della città, nel nome dello sport, del divertimento e dell'impegno sociale. "Catania corre per Catania" è lo slogan che accompagna la manifestazione fin dalla prima edizione e che sintetizza lo spirito solidale di tutti i partecipanti che indossano la maglietta dell'evento e diventano protagonisti di una domenica all'insegna del benessere, dell'amicizia, dell'allegria; una domenica che permette di vivere Catania in maniera unica.

