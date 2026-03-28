Morto a Parma c’è la svolta | arrestata la compagna di Cristopher Gaston Ogando incastrata dalla ferita sulla mano
A Parma è stata arrestata la compagna di Cristopher Gaston Ogando, morto in circostanze ancora da chiarire. La giovane di 21 anni aveva riferito di un incidente domestico, ma le indagini hanno smentito questa versione, evidenziando la ferita sulla mano come elemento chiave. Le autorità hanno ipotizzato che l’omicidio sia stato volontariamente compiuto dall’indagata.
La ventunenne Brenda Alesandrina Fumagalli aveva parlato di un incidente domestico: le indagini hanno consentito di smentire le dichiarazioni dell’indagata e ipotizzare la piena volontarietà dell'azione omicidiaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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