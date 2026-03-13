Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Torino trionfa sul Parma l’Inter attende l’Atalanta

Nella giornata di oggi, la Serie A 202526 ha visto il Torino vincere contro il Parma, mentre l’Inter si prepara ad affrontare l’Atalanta. Sono stati aggiornamenti in tempo reale sulle partite del campionato italiano, con particolare attenzione alle prestazioni delle squadre e ai risultati finali. La cronaca delle gare e le reazioni dei club completano il quadro delle partite disputate.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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