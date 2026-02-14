L’omicidio di Romolo Baldo a Saronno | perizia psichiatrica per Elena Pagani a processo per aver ucciso il padre del compagno

Elena Pagani, 47 anni, ha ottenuto una perizia psichiatrica perché la Corte d’Assise di Busto Arsizio ha deciso di approfondire il suo stato mentale dopo il processo per l’omicidio di Romolo Baldo, 86 anni. La donna è imputata per aver accoltellato il padre del suo compagno nella loro abitazione a Saronno lo scorso 9 giugno, un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Saronno (Varese), 14 febbraio 2026 – La Corte d’Assise del tribunale di Busto Arsizio ha accolto la richiesta di perizia psichiatrica su Elena Pagani, 47 anni, imputata per l’omicidio di Romolo Baldo, 86 anni, il padre del suo compagno, ucciso con diverse coltellate nella casa di famiglia a Saronno lo scorso 9 giugno. Resta invece sbarrata la strada del rito abbreviato. I giudici hanno rigettato la nuova istanza presentata dall’avvocato difensore Angelo Murdolo, che aveva tentato di ottenere un diverso inquadramento del procedimento. Un tentativo già respinto in sede di udienza preliminare, il 16 gennaio, nuovamente bocciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio di Romolo Baldo a Saronno: perizia psichiatrica per Elena Pagani, a processo per aver ucciso il padre del compagno Saronno, omicidio Romolo Baldo: accolta la richiesta di perizia psichiatrica sulla nuora A Busto Arsizio, la Corte d'Assise ha deciso di concedere una perizia psichiatrica su Elena Paganì, accusata di aver ucciso il suocero, Romolo Baldo. Padre ucciso a coltellate in casa: chiesta una perizia psichiatrica per il figlio Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Al via il processo per l'omicidio di Romolo Baldo a Saronno. Perizia psichiatrica per la nuora; L’omicidio di Romolo Baldo a Saronno: perizia psichiatrica per Elena Pagani, a processo per aver ucciso il padre del compagno; Si è aperto il processo per l’omicidio di Saronno; Omicidio Baldo: perizia psichiatrica per Elena Pagani. L’omicidio di Romolo Baldo a Saronno: perizia psichiatrica per Elena Pagani, a processo per aver ucciso il padre del compagnoLa Corte d’Assise ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa. Non è stato invece accolto il ricorso al rito abbreviato ... msn.com Saronno, omicidio Romolo Baldo: accolta la richiesta di perizia psichiatrica sulla nuoraDel delitto è accusata Elena Pagani, compagna del figlio della vittima che conviveva con i due uomini, arrestata in flagranza di reato con successiva confessione ... msn.com Accoltellò il suocero nella villetta di famiglia, ora sarà sottoposta a perizia psichiatrica. Elena Pagani, arrestata in flagranza nel giugno 2025 per l’omicidio del suocero Romolo Baldo a Saronno, sarà sottoposta a una valutazione psichiatrica. L’uomo fu ucciso a facebook