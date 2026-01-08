Metsola Pres Parlamento UE | Europa vede cosa succede in Iran Cambiamento in arrivo – Il video

Il Parlamento Europeo osserva con attenzione gli sviluppi in Iran, dove il popolo manifesta coraggio e determinazione. Metsola, presidente del Parlamento UE, sottolinea come questa situazione possa segnare un possibile cambiamento. La comunità internazionale segue con interesse le evoluzioni nel paese, evidenziando l’importanza di un dialogo rispettoso e di una risposta unitaria alle questioni di diritti umani e democrazia.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 gennaio 2026 "Il mondo è ancora una volta testimone della coraggiosa presa di posizione del popolo iraniano. La loro protesta per la dignità, la pace, per la scelta di essere governati da chi vogliono è ascoltata nel mondo. Quasi 30 persone hanno perso già la loro vita. L'Europa vede cosa sta succedendo nel cuore, nelle strade e nella mente del popolo dell'Iran. Sappiamo che il cambiamento è in arrivo. Si tratta della generazione di Jina Mahsa Amini, che non accetta i confini della teocrazia forzata, che ancora è legge per ogni aspetto della loro vita. Al popolo d'Iran.

