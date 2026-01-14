Cosa c’è dietro allo sventato attentato al presidente del Costa Rica

Recenti eventi nel Costa Rica hanno portato alla luce un presunto tentativo di attentato contro il presidente Rodrigo Chaves, sventato poco prima delle elezioni del 1° febbraio. La vicenda evidenzia come violenza e politica continuino a intrecciarsi nella regione caraibica, suscitando attenzione sulla stabilità e la sicurezza nel paese in un momento cruciale per la sua democrazia.

Violenza e politica tornano ad intrecciarsi nell’area caraibica, dopo che un presunto complotto per assassinare il presidente uscente del Costa Rica, Rodrigo Chaves, sarebbe stato sventato a poche settimane dalle elezioni generali previste per il 1° febbraio. A rivelarlo è stato  Jorge Torres, direttore della Direzione di Intelligence e Sicurezza Nazionale (Dis), che ha riferito il caso all’ufficio del procuratore generale. Secondo quanto dichiarato da Torres ai giornalisti durante un incontro tenutosi martedì 13 gennaio, l’allarme è scattato sulla base di informazioni provenienti da una “fonte confidenziale”, definite dallo stesso capo dell’intelligence come “dolorose”. 🔗 Leggi su Formiche.net

