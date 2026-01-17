Più forte ragazzi: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Più forte ragazzi, film italiano del 1972 diretto da Giuseppe Colizzi, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Salud e Plata sono due piloti d’aereo. Per aiutare un loro amico in difficoltà economiche, decidono di inscenare un incidente aereo per fargli intascare i soldi dell’assicurazione. Partono dunque con un aereo Consolidated PBY Catalina, con il proposito di comunicare alle autorità di volo la loro caduta in un punto imprecisato non lontano dall’aeroporto di destinazione; sfortunatamente il loro aereo precipita veramente nella giungla amazzonica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Più forte ragazzi: tutto quello che c’è da sapere sul film con Bud Spencer e Terence Hill

Leggi anche: Notting Hill: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Bud Spencer, la figlia Cristiana: «Un papà fantastico, è scappato due volte dalla finestra delle cliniche per dimagrire. Terence Hill? Come uno zio»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Eintracht-Atalanta, Palladino: "I ragazzi stanno dando tutto, questo mi fa ben sperare" - Vigilia di Champions League per l'Atalanta, che mercoledì alle 21 farà visita all'Eintracht per la quinta giornata di League Phase (gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su ... sport.sky.it

Essere campione non vuol dire soltanto vincere o essere il più forte del mondo. Essere campione significa lasciare un segno, diventare un esempio, ispirare i sogni di tanti ragazzi che guardano allo sport come a una scuola di vita. A Formia si respira tutto que - facebook.com facebook