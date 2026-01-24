Mercatino cartaceo Paperonly annullato causa maltempo
Il mercatino cartaceo Paperonly, previsto per il fine settimana del 24 e 25 gennaio, è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli organizzatori hanno deciso di sospendere l'evento per garantire la sicurezza di espositori e visitatori. Verranno comunicate eventuali nuove date o aggiornamenti in futuro.
Le avverse previsioni meteo per il weekend del 24 e 25 gennaio costringono gli organizzatori a sospendere il mercatino del collezionismo cartaceo. Già fissate le date per il prossimo mese.Con grande dispiacere, l'organizzazione di Paperonly comunica che l’atteso appuntamento mensile dedicato al.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
