Papa Leone XIV è arrivato nel Principato di Monaco in elicottero

Il Papa Leone XIV è giunto nel Principato di Monaco a bordo di un elicottero. L’arrivo si inserisce nel contesto di un viaggio apostolico che prevede diverse tappe ufficiali. La visita si svolge senza ulteriori dettagli pubblicati sui programmi o incontri previsti. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato altri eventi o dichiarazioni relative alla giornata.

Papa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico. Al suo arrivo il Pontefice è stato accolto dal principe di Monaco Alberto II e dalla principessa Charlène. Il Pontefice è giunto a Montecarlo intorno alle ore 9. Dopo 21 colpi di cannone, la Guardia d’Onore e la presentazione delle rispettive Delegazioni nella hall dell’eliporto, il Papa ha raggiunto il Salone d’Onore, mentre il Principe e la Principessa sono partiti per il Palazzo del Principe. CrozzaCalenda: "Al Referendum ho votato Sì per completare la collezione di figure di m." New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Papa Leone XIV è arrivato a Monaco alle 9:04 ora locale per una storica visita di un giorno in questa piccola ma profondamente cattolica nazione. Accompagniamo Papa Leone XIV con la nostra preghiera. x.com