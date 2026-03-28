Durante una visita a Montecarlo, il Papa ha interrotto un discorso davanti ai fedeli a causa del suono delle sirene provenienti dalle imbarcazioni nelle vicinanze. Dopo aver sentito il rumore, ha scherzato dicendo:

Papa Leone XIV ha scherzato a Montecarlo davanti ai fedeli riuniti per la sua visita, quando il coro delle sirene delle imbarcazioni ha quasi coperto la sua voce nel corso di un discorso ai giovani cattolici riuniti nella chiesa di Santa Devota a Monaco. Mentre le sirene suonavano, il Papa stava esaltato l’importanza della “preghiera, dei momenti di silenzio e di riflessione per placare la frenesia del fare”. “La prossima volta,” ha scherzato sorridendo. Leone XIV si è recato in visita nel principato di Monaco, diventando il primo Papa a visitarlo da quando lo fece Paolo III nel 1538. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV a Montecarlo interrotto dalle sirene scherza: "Silenzio e riflessione la prossima volta"

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