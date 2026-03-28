Papa Leone XIV si trova nel Principato di Monaco, dove ha iniziato il suo secondo viaggio apostolico ufficiale in un paese europeo. L’arrivo è avvenuto questa mattina, e il Papa sarà presente in varie cerimonie religiose e incontri ufficiali durante la visita. La visita si inserisce nelle attività istituzionali del Papa nel contesto delle sue missioni diplomatiche e religiose.

Papa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico. Al suo arrivo il Pontefice è stato accolto dal principe di Monaco Alberto II e dalla principessa Charlène. Il Pontefice è giunto a Montecarlo intorno alle ore 9. Era partito in elicottero dal Vaticano alle ore 7.22. Prima della partenza Prevost ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “In occasione del mio viaggio apostolico nel Principato di Monaco, desideroso di incoraggiarvi la testimonianza cristiana e la costruzione del bene comune, mi è caro rivolgere a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto che accompagno con fervidi auspici per il progresso spirituale, civile e sociale della nazione italiana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone nel Principato di Monaco, primo viaggio ufficiale in un Paese europeo

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Bisogna ammettere che è molto bravo questo nuovo Papa Leone XIV.A me sembra che ci da molta serenità ed è innamorato anche degli animali, proprio come lo siamo noi. #PapaLeoneXIV #cavallo #animali #amore #animals #love #respect #sem - facebook.com facebook