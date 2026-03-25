Durante l’udienza generale di oggi, il Papa ha sottolineato che i vescovi devono essere al servizio del popolo di Dio e considerati custodi della fede. Ha anche evidenziato l’importanza di difendere la vita in tempi di guerra. La riflessione si è concentrata sul ruolo dei vescovi nel tutelare la vita e nel sostenere i fedeli nelle difficoltà.

I vescovi sono al servizio del popolo di Dio, custodi del tesoro della fede. Riflessione di Papa Leone all’Udienza generale oggi. Ai fedeli polacchi il pontefice ha ricordato la difesa della vita in ogni momento, specialmente ora nel mezzo della follia della guerra. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: vescovi al servizio del popolo di Dio. Difendere la vita in tempo di guerra

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