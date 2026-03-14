Jeffers domina | +0.421s su Escorpioni pole a Arlington

Nel weekend di apertura della stagione 2026 della USF Pro 2000, a Arlington, Jack Jeffers ha ottenuto il miglior tempo, con un distacco di oltre quattro decimi rispetto ai rivali. La sua prestazione ha permesso di mettere in evidenza la sua superiorità sul circuito, mentre la pole position è stata conquistata con un margine significativo. La gara si svolgerà nelle prossime ore, attirando l’attenzione degli appassionati.

Sulle strade di Arlington, nel cuore del weekend d’apertura della stagione 2026 della USF Pro 2000, Jack Jeffers ha stabilito il nuovo standard di riferimento con un tempo che distanzia la concorrenza di oltre quattro decimi. La sessione si è conclusa in modo improvviso a causa di un errore di Leandro Juncos al settimo giro, ma i dati tecnici confermano come l’assetto e la guida dell’Exclusive abbiano permesso a Jeffers di dominare la qualifica. Il risultato finale vede Leonardo Escorpioni al secondo posto, salvato da una sventurata uscita di pista che avrebbe potuto costargli la posizione, mentre la griglia per la seconda gara sarà definita dai secondi tempi migliori, consolidando la supremazia dei primi due classificati anche per il prossimo appuntamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jeffers domina: +0.421s su Escorpioni, pole a Arlington Articoli correlati Motori in tv: F1 in Cina, Safari Rally Kenya e IndyCar Arlington nel weekend su SkyDa giovedì 12 a domenica 15 marzo grande spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. Leggi anche: GP d’Australia 2026, Russell in pole a Melbourne: Mercedes domina, Ferrari insegue