Pallanuoto A1 | Ekipe Orizzonte tra campo e memoria largo successo a Civitavecchia Omaggio a La Delfa

L’Ekipe Orizzonte torna in vasca e vince a Civitavecchia, battendo nettamente la Nautilus per 19-5. Un risultato che rafforza la squadra in vista delle prossime partite, in un giorno che ha anche avuto un suo significato simbolico, con un omaggio a La Delfa. La partita si è giocata sabato 7 febbraio 2026, nel giorno del Ricordo, e ha visto le ragazze di coach Bovo dominare dall’inizio alla fine, dimostrando forza e determinazione.

Ritorno al Gol: L'Ekipe Orizzonte Domina Civitavecchia nel Giorno del Ricordo. L'Ekipe Orizzonte ha ripreso il suo cammino nel campionato di pallanuoto femminile di Serie A1 con una vittoria convincente, imponendosi per 19-5 sul campo della Nautilus Civitavecchia in un incontro disputato questo sabato 7 febbraio 2026. Il successo, arrivato dopo quasi due mesi di pausa per le numerose atlete impegnate in nazionale, segna un ritorno positivo per la squadra catanese, che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità create nonostante le assenze importanti. La partita, giocata in condizioni climatiche non ideali con pioggia leggera e venti a 10.

