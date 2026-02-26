Pallanuoto Serie A1 femminile 2026 | si chiude la dodicesima giornata Tutto facile per Roma e Orizzonte Catania

Dopo le prime due partite che sono andate in scena sabato, si va a completare con i tre match delle compagini europee la dodicesima giornata della Serie A1 femminile di pallanuoto. Non ci sono sorprese: le prime della classe vincono tutte, senza neanche rischiare troppo. Resta in vetta la SIS Roma che batte in casa 18-4 la Iren Tauride L. Locatelli Genova, inseguono a braccetto Rapallo e Orizzonte Catania che si impongono rispettivamente in casa su Cosenza e a domicilio su Plebiscito Padova. DODICESIMA GIORNATA Sabato 21 febbraio Brizz Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 10-15 Pallanuoto Trieste-Nautilus Civitavecchia 22-6 Mercoledì 25 febbraio Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 4-12 Rapallo Pallanuoto-Smile Cosenza Pallanuoto 20-9 SIS Roma-Iren Tauride L. 🔗 Leggi su Oasport.it

