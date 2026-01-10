Pallamano Serie A1 | Erice Salerno e Brixen non commettono errori nella 13ma giornata

Nella 13ª giornata di Serie A1 di pallamano, le squadre di Erice, Salerno e Brixen si sono dimostrate precise e affidabili, mantenendo i rispettivi risultati senza errori. Questa prima giornata del 2026 ha confermato la stabilità delle squadre leader, senza particolari sorprese o variazioni nella classifica. Un avvio tranquillo, che stabilisce le basi per il prosieguo della stagione.

La prima vera giornata del 2026 per quanto riguarda la Serie A1 non regala particolari colpi di scena. La 13ma giornata della regular season conferma infatti AC Life Style Erice in vetta alla graduatoria assoluta con sempre due punti di scarto nei confronti di Jomi Salerno e Brixen Südtirol. Le siciliane hanno primeggiato in casa contro Casalgrande Padana (36-19), mentre le campane e le altoatesine hanno regolato senza particolari problemi Mezzocorona (27-28) e Germancar Nuoro (31-25). Difficile in ogni caso l’incontro delle detentrici dello Scudetto, in campo con il nuovo allenatore Adrian Chirut. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Erice, Salerno e Brixen non commettono errori nella 13ma giornata Leggi anche: Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen e raggiunge Erice in vetta alla classifica Leggi anche: Pallamano, Serie A1: Salerno e Brixen aprono il girone di ritorno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Serie A1 chiude il girone di andata: definiti i quarti di finale di Coppa Italia; Pallamano: riparte la Serie A1 donne e sabato la capolista Erice prova la fuga ospitando il Casalgrande; Pallamano, Nuoro e Cassano Magnago iniziano bene il 2026; Serie A1: Nuoro apre il 2026 con un successo su Leno nel recupero della 11^ giornata. Pallamano: A1 donne; Erice, contro Salerno per lo scudetto - La formazione campana si è guadagnata il diritto a giocare l'ultimo atto della stagione contro le siciliane, battendo fuori ... ansa.it Pallamano: A1 donne; sfida al vertice per l'Handball Erice - Decima giornata di ritorno per la serie A1 femminile di pallamano e la capolista Handball Erice, a due turni dalla fine della regular season, ha l'obiettivo di mantenere il primato della graduatoria, ... ansa.it Pallamano, Salerno vola in finale scudetto - La formazione campana si è guadagnata il diritto a giocare l'ultimo atto della stagione contro le siciliane, battendo fuori ... rainews.it CAMPIONATO SERIE B 8ª GIORNATA Dopo la pausa per le festività torna il campionato serie B Salute e benessere in scena questo fine settimana. Il #MatchOfTheWeek sarà la sfida al tra Agriblu Modica e Pallamano Regalbuto in diretta sul canale #YouT - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.