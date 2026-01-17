Nella Serie A1 di pallamano 202526, Jomi Salerno si posiziona temporaneamente in testa alla classifica, sfruttando l’assenza di AC Life Style Erice. La squadra salernitana ha ottenuto un risultato importante in questa fase della stagione, mantenendo alta l’attenzione sulla competizione e sui prossimi incontri. La situazione resta aperta, con le squadre che continueranno a confrontarsi per consolidare le proprie posizioni.

Jomi Salerno ottiene la leadership provvisoria nella Serie A1 202526 approfittando dell’assenza di AC Life Style Erice. Le siciliane, impegnate in European Cup contro il CB Atlético Guardés, recupereranno solo a febbraio il 14mo match della stagione previsto contro Ali Best Espresso Mestrino. Le campane non hanno avuto problemi ad imporsi davanti al proprio pubblico contro Sirio Toyota Teramo (41-26). Le campionesse d’Italia hanno superato Erice dopo aver disputato anche l’anticipo della 15ma giornata, duello disputato negli scorsi giorni contro Leno (28-26). Leno ha vinto questo weekend superando senza problemi per 37-27 il Mezzocorona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Salerno agguanta la leadership in attesa di Erice

