A Bolsena la Sausage walk dedicata a tutti i bassotti

Domenica 29 marzo è organizzata a Bolsena una passeggiata dedicata ai bassotti. La partenza è fissata alle 11 da largo Bruti, sul lungolago, con ritrovo alle 10,30. Il percorso è ad anello e attraversa parte del centro storico. La partecipazione è libera e gratuita. Previsto un kit speciale per i bassotti, completo dell’iconico papillon da collezione, il cui acquisto contribuisce a sostenere l’associazione “Bassotti. e poi più - Odv”, charity partner dell’evento. Il percorso è sicuro e pensato proprio per le zampe corte dei bassotti, ma aperto anche a cani di taglia maggiore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Sausage Walk: piazza del Plebiscito si riempirà di bassotti

Leggi anche: A Trieste la Sausage Walk, ma non si mangia: è la passeggiata dei bassotti

Una selezione di notizie su A Bolsena la Sausage walk dedicata a...

Discussioni sull' argomento A Bolsena torna la festa dei bassotti, al via la Sausage Walk Italia 2026; Flex Force Team di Bolsena, 23 atleti hanno partecipato al Campionato Regionale Lazio Federkombat; Bassotti alla carica, torna la Sausage walk Italia a Bolsena.

Sausage Walk Italia 2026, Bolsena capitale della passeggiata dei bassotti nella TusciaLa stagione 2026 della Sausage Walk Italia (SWI), l’evento nazionale dedicato ai bassotti giunto all’ottavo anno, prenderà il via domenica 29 marzo 2026. corrierenazionale.it

Buongiorno,un’info. Luoghi per un pranzo a Bagnoregio- Bolsena e a Viterbo Mio figlio sara’ in zona in gita con la scuola. Grazie facebook