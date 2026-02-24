Auditorium di Pagani | sala teatro intitolata al maestro Franco Pinto

L’intitolazione della sala teatro dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Pagani a Franco Pinto nasce dalla volontà di valorizzare il suo contributo alla cultura locale. Pinto, noto artista e insegnante, ha dedicato anni alla promozione di eventi artistici e formativi nella comunità. La decisione mira a mantenere vivo il suo ricordo e a ispirare le future generazioni. La cerimonia di intitolazione si terrà nel prossimo mese.

Il 28 febbraio alle 18 lo svelamento della targa dedicata al docente scomparso in agosto. La sala teatro dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Pagani porterà il nome di Franco Pinto. La cerimonia ufficiale di intitolazione è prevista per le ore 18.00 di sabato 28 febbraio. La giunta comunale ha formalizzato la decisione lo scorso mese di dicembre. L'atto amministrativo accoglie la proposta presentata dalla Pro Loco Castello di Cortimpiano, presieduta da Antonio Avigliano, con l'obiettivo di onorare la figura del docente scomparso nell’agosto dello scorso anno. Insegnante e regista teatrale, Pinto ha inciso sul panorama culturale del territorio campano formando diverse generazioni di giovani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

