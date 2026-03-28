Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per il riordino degli Irccs

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo che riguarda il riordino degli IRCCS. La decisione è stata presa ieri e riguarda l'insieme delle disposizioni per la riorganizzazione di queste strutture di ricerca e cura. La normativa, ora approvata, entrerà in vigore nelle prossime settimane.

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, in esame definitivo, il decreto legislativo per il riordino degli IRCCS. Il riordino punta a creare e sviluppare reti di ricerca di eccellenza, aperte anche a collaborazioni nazionali e internazionali, potenziare la ricerca clinica con nuove figure professionali dedicate e aumentare la trasparenza e il controllo sulle attività di ricerca. “E’ un passaggio fondamentale per una ricerca sanitaria più forte in Italia, sempre più integrata con assistenza e formazione e al servizio della salute pubblica – dichiara Maria Rosaria Campitiello Capo Dipartimento della prevenzione e della ricerca del Ministero della Salute -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Ponte sullo Stretto, riparte l'iter: nuovo decreto approvato dal Consiglio dei MinistriDopo la prima bocciatura della Corte dei Conti, arrivata a novembre, il progetto del Ponte sullo Stretto riparte con il nuovo decreto approvato nel... Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul PonteIl Consiglio dei ministri ha approvato, il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari... Contenuti e approfondimenti su Il Consiglio dei Ministri ha approvato... Temi più discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 165; Consiglio dei Ministri n. 166; Caro carburanti, ecco cosa ha deciso il Consiglio dei ministri; Firmato protocollo tra Ministro per le disabilità e Notariato. Ciclone Harry, il Consiglio dei ministri impugna la legge della Regione sui ristori. Palazzo d'Orléans: lo Stato è già pronto a una derogaIl Movimento Cinque Stelle: il Governo punisce siciliani dopo il referendum. Il Partito democratico con Dipasquale: due esecutivi di centrodestra che non comunicano ... gds.it Consiglio dei ministri alle 17, il governo si riunisce mentre crescono le tensioni nella maggioranzaOggi pomeriggio alle 17 è convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, un passaggio che sulla carta ha il profilo di una riunione ordinaria ma che, ... thesocialpost.it In merito alla decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge della #RegioneSiciliana n. 3 del 30 gennaio 2026, si chiarisce che l’impugnativa riguarda esclusivamente un aspetto tecnico legato alla disciplina del Durc (Documento unico di regolari - facebook.com facebook Agenti di IA in Consiglio di Amministrazione x.com