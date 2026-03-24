Sifi confronto con Mimit e ministero della Salute | confermati investimenti e riduzione degli esuberi

Oggi si è svolto un incontro tra rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero della Salute e i vertici di Sifi, società farmaceutica italiana del polo etneo acquisita dal gruppo spagnolo Faes Farma. Durante l’incontro sono stati confermati gli investimenti previsti e la riduzione degli esuberi nel settore. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a ulteriori dettagli sui piani di sviluppo o modifiche strategiche.

Ribaditi gli investimenti nello stabilimento di Aci Sant'Antonio, con esuberi ridotti a 39 su base volontaria e obiettivo di fatturato a 1 miliardo entro il 2030 Si è tenuto oggi un incontro tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Salute e i vertici di Sifi (Società Industria Farmaceutica Italiana), eccellenza tecnologica e industriale del polo etneo acquisita dal Gruppo spagnolo Faes Farma, per fare il punto sul piano industriale relativo allo stabilimento di Aci Sant’Antonio e sugli investimenti futuri dell’azienda, anche con riferimento alle valutazioni svolte nell’ambito delle procedure previste dalla normativa sul golden power, che tutelano settori strategici come la farmaceutica, come aveva anticipato nei giorni scorsi il ministro, sen. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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