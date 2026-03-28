Con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, si apre ufficialmente la Settimana Santa. La frase “Osanna al Figlio di Davide” è un’invocazione che esprime gioia e speranza, e viene pronunciata durante il corteo di accoglienza. Questo canto ha radici antiche e viene spesso cantato nei riti religiosi che preparano alla Pasqua. La sua diffusione risale ai primi secoli del cristianesimo.

Con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, inauguriamo la Settimana Santa. Scopriamo l’origine e il valore spirituale dell’invocazione “Osanna al Figlio di Davide”, il grido di giubilo e speranza. La più importante settimana dell’anno liturgico per ogni cristiano, dove ripercorriamo i momenti più intensi della vita di Gesù che culmineranno con la sua Passione, Morte e Resurrezione. Ma, il tutto, ha inizio con l’ingresso nella città Santa. Gesù è accolto come un re, con mantelli stesi al suo passaggio, sventolio di rami di palma e con le parole “Osanna al Figlio di Davide”. Ma qual è il significato di questo canto di giubilo? Domenica, 29 marzo, la Chiesa tutta celebra la Domenica delle Palme con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme: è l’inizio della Settimana Santa, la più intensa, quanto la più importante di tutto l’anno per ciascun cristiano. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - “Osanna al Figlio di Davide”: il significato profondo del canto che apre la Settimana Santa

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