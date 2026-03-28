Osakue vince a Melbourne nel Continental Tour Gold | 57,94 nel disco Myers record mondiale nei 1500

A Melbourne, nel Continental Tour Gold, l’atleta italiana ha ottenuto la vittoria nel lancio del disco con un risultato di 57,94 metri, alla sua terza competizione stagionale. La stessa gara ha visto la primatista mondiale dei 1500 metri stabilire un nuovo record mondiale nei 1500 metri. La runner nigeriana si è piazzata seconda nella gara di lancio del disco.

La primatista italiana delle Fiamme Gialle si impone alla terza uscita stagionale davanti alla nigeriana Amaechi. L’australiano Cameron Myers segna il miglior tempo mondiale dell’anno nei 1500 con 3:30.42. Kennedy batte Gout Gout nei 200, Kennedy sale fino a 4,72 nell’asta. Prossima tappa il 24 aprile a Nairobi Daisy Osakue apre il Continental Tour Gold con un successo. La primatista italiana del lancio del disco, atleta delle Fiamme Gialle, si è imposta nel Maurie Plant Meet di Melbourne — prima tappa del circuito — con la misura di 57,94 metri, realizzata all’ultimo tentativo dopo un 57,58 in apertura e quattro nulli nei turni intermedi. La gara si è disputata con temperature di circa 16-17 gradi. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Daisy Osakue vince nel World Continental Tour! Disco gold a Melbourne, sorriso di primaveraDaisy Osakue ha vinto la gara di lancio del disco nell’ambito del Maurie Plant Meet, prima tappa del World Continental Tour (livello gold, per... World Continental Tour Gold al via da Melbourne: Osakue guida la pattuglia azzurra, attesa per Kerr e il baby fenomeno GoutRiparte l’atletica internazionale all’aperto dopo i Mondiali indoor di Torun: in Australia la prima tappa del circuito con undici meeting fino a... Una selezione di notizie su Continental Tour Gold Temi più discussi: Gout Gout sui 200 metri di Melbourne nel primo grande meeting outdoor dell'anno; Inizia l’atletica all’aperto: Gout Gout e Kerr infiammano Melbourne, Furlani osserva Adcock. Osakue al Continental Tour; World Continental Tour Gold al via da Melbourne: Osakue guida la pattuglia azzurra, attesa per Kerr e il baby fenomeno Gout. Daisy Osakue vince nel World Continental Tour! Disco gold a Melbourne, sorriso di primaveraDaisy Osakue ha vinto la gara di lancio del disco nell'ambito del Maurie Plant Meet, prima tappa del World Continental Tour (livello gold, per importanza ... oasport.it Kennedy da copertina a Melbourne: doppietta veloce, Gout Gout ko. Osakue vince, Adcock battuto, sorpresa Hunter BellA Melbourne (Australia) è andata in scena la prima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di ... oasport.it CONTINENTAL TOUR GOLD DA MELBOURNE SABATO MATTINA! STREAMING, TV, PREVIEW, ORARI E SFIDE DA SEGUIRE Ecco tutto quello che c'è da sapere dal primo meeting Gold del World Continental Tour da Melbourne, il Maurie Plant Meet t - facebook.com facebook