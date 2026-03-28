Daisy Osakue vince nel World Continental Tour! Disco gold a Melbourne sorriso di primavera

Daisy Osakue ha vinto la gara di lancio del disco al Maurie Plant Meet a Melbourne, prima tappa del World Continental Tour di livello gold. La competizione si è svolta in Australia e rappresenta la seconda serie di eventi internazionali più importanti per l’atletica all’aperto dopo la Diamond League. La vittoria è stata accompagnata da un sorriso di primavera.

Daisy Osakue ha vinto la gara di lancio del disco nell’ambito del Maurie Plant Meet, prima tappa del World Continental Tour (livello gold, per importanza il secondo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto dopo la Diamond League) andata in scena a Melbourne (Australia). In una giornata caratterizzata da temperature non così elevate (16-17 °C) e dal vento, l’azzurra si è distinta con un paio di validi tentativi e può guardare con ottimismo ai prossimi appuntamenti. La 30enne piemontese, ottava alle Olimpiadi di Parigi 2024 e finalista ai Mondiali 2023, ha scagliato l’attrezzo a 57.94 metri in occasione dell’ultimo tentativo, dopo aver aperto la serie con 57. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Daisy Osakue vince nel World Continental Tour! Disco gold a Melbourne, sorriso di primavera Articoli correlati World Continental Tour Gold al via da Melbourne: Osakue guida la pattuglia azzurra, attesa per Kerr e il baby fenomeno GoutRiparte l’atletica internazionale all’aperto dopo i Mondiali indoor di Torun: in Australia la prima tappa del circuito con undici meeting fino a... Leggi anche: World Athletics Continental Tour Gold 2026, si parte da Melbourne: il Maurie Plant Meet in diretta su Sky Contenuti e approfondimenti su Daisy Osakue Argomenti discussi: Inizia l’atletica all’aperto: Gout Gout e Kerr infiammano Melbourne, Furlani osserva Adcock. Osakue al Continental Tour. Melbourne Continental Tour live: Osakue vince il disco, Lachlan Kennedy staffilata sui 100MELBOURNE – Prime cinque gare archiviate al Maurie Plant Meet, con alcuni risultati buoni e un paio di passi falsi che non sono passati inosservati. Nel disco femminile, successo per Daisy Osakue con ... msn.com Osakue vince a MelbourneSi apre con un successo di Daisy Osakue il primo meeting del circuito del World Continental Tour Gold. Per l'azzurra delle Fiamme Gialle, alla terza uscita stagionale, una serie con due lanci validi, ... fidal.it