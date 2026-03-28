Orio al via la stagione estiva | 152 destinazioni in 44 Paesi tra le novità Kuwait City Billund e Prishtina

Con l’avvio della stagione estiva, l’aeroporto di Milano Bergamo ha inaugurato nuovi collegamenti con 152 destinazioni distribuite in 44 Paesi. Tra le novità ci sono voli per Kuwait City, Billund e Prishtina. La stagione coincide con l’entrata in vigore dell’ora legale, che è iniziata domenica 29 marzo. La programmazione dei voli si estende fino a tutto il periodo estivo.

Tredici milioni di posti a disposizione fino al 24 ottobre: otto i nuovi collegamenti, operati da Jazeera Airways, Norwegian, Ryanair, Wizz Air e Gp Aviation Il network dei collegamenti dell’aeroporto di Milano Bergamo si espande con l’inizio della stagione estiva dei voli, che coincide con l’entrata in vigore dell’ora legale a partire da domenica 29 marzo. Otto le nuove destinazioni, che porta il totale a 152 servite da 23 compagnie aeree in 44 Paesi, con aumenti di frequenze su rotte già operate, sia domestiche con il sud Italia che internazionali, in particolare con Spagna e Regno Unito. Fino al 24 ottobre 2026, i voli programmati all’aeroporto di Milano Bergamo offrono circa 13 milioni di posti, con un incremento del 9% rispetto alla stagione estiva 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Volo diretto tra Orio al Serio e Kuwait City: il debutto italiano di Jazeera AirwaysOrio al Serio (Bergamo), 26 gennaio 2026 – La compagnia aerea Jazeera Airways annuncia il nuovo collegamento tra Kuwait City e l'aeroporto di Orio al... Roma, dal “Gladiatore” a Bolle: la stagione estiva al Teatro dell’OperaRoma, 10 marzo 2026 – Dall’Aida ai grandi capolavori del cinema, passando per la danza e la musica sinfonico-corale. Approfondimenti e contenuti su Kuwait City Orio, al via la stagione estiva: 152 destinazioni in 44 Paesi, tra le novità Kuwait City, Billund e PrishtinaTredici milioni di posti a disposizione fino al 24 ottobre: otto i nuovi collegamenti, operati da Jazeera Airways, Norwegian, Ryanair, Wizz Air e Gp Aviation ... bergamonews.it Aeroporto Orio al Serio: al via il primo collegamento diretto tra l’Italia e il KuwaitL’aeroporto di Milano Bergamo consolida il proprio ruolo di scalo strategico internazionale con l’annuncio di una nuova rotta verso il Medio Oriente. A partire dal prossimo 20 maggio, la compagnia ... ilmetropolitano.it