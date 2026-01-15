Lecco lo store Enel cambia sede | inaugurato il nuovo negozio di via Cavour

A Lecco, il negozio Enel di via Cavour 92 ha inaugurato una nuova sede. La cerimonia di apertura, svoltasi a dicembre, ha segnato il trasferimento in una struttura moderna e funzionale, pensata per offrire un servizio migliore ai clienti. La nuova sede si propone come punto di riferimento per le esigenze energetiche della comunità locale, mantenendo l'impegno di Enel nel garantire qualità e attenzione al cliente.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.