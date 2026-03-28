Arezzo sta vivendo un momento difficile nel settore dell’oreficeria, con più di ottanta aziende che hanno cessato l’attività negli ultimi mesi. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha richiesto l’attivazione di strumenti di sostegno straordinari per le imprese colpite da questa crisi. La situazione si sta aggravando, con molte realtà che si trovano a dover affrontare difficoltà economiche e operative significative.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Oreficeria aretina in affanno: oltre 80 aziende chiuse, CNA chiede ammortizzatori straordinari. Dazi, guerra e mercati bloccati mettono in crisi il distretto: confronto con l’onorevole Nisini, Benvenuto e Guasconi. “Servono misure urgenti per salvare imprese e occupazione” Un settore simbolo del territorio che oggi fa i conti con una crisi profonda, segnata da numeri allarmanti e da uno scenario internazionale sempre più instabile. Sono oltre 80 le aziende orafe che dall’inizio dell’anno hanno chiuso i battenti, strette tra il calo degli ordinativi, i dazi e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. È questo il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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