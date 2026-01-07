Sharm El Sheikh oltre 500 italiani bloccati | Borrelli chiede voli straordinari per Napoli
A causa della cancellazione di diversi voli di ritorno, oltre 500 italiani si trovano bloccati all’aeroporto di Sharm El Sheikh. La situazione ha portato alle richieste di voli straordinari, in particolare per il rientro verso Napoli. Si attendono aggiornamenti sulle operazioni di rimpatrio e sulle soluzioni adottate dalle autorità competenti per assistere i cittadini coinvolti.
Sono oltre 500 gli italiani bloccati all'aereoporto di Sharm El Sheikh dopo la cancellazione di diversi voli di rientro verso l?Italia. Tra i passeggeri coinvolti anche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
