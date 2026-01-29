Il ministro Nello Musumeci annuncia che le aziende colpite dalla frana di Niscemi non dovranno più pagare mutui e altri debiti. La sospensione delle rate è già stata decisa e sarà ufficializzata con le prossime misure che verranno approvate in Consiglio dei Ministri. La decisione mira a dare respiro alle imprese coinvolte nell’emergenza.

Sulla frana di Niscemi, il ministro Nello Musumeci ha dichiarato: "C'è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma,altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri" L'articolo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Frana di Niscemi, il ministro Musumeci: “Stop ai mutui e ammortizzatori per le aziende. Altre misure già alla firma e in Cdm”.

Approfondimenti su Niscemi Frana

La frana a Niscemi preoccupa da giorni.

Il ministro Musumeci ha annunciato che le famiglie colpite dalla frana a Niscemi non dovranno più pagare le rate dei mutui.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; A Niscemi la frana avanza veloce. Addio alle case: Viene giù tutto.

Lo speciale sulla frana a NiscemiMisure già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. In Regione vi ... tg24.sky.it

Frana di Niscemi, confronto satellitare prima e dopo: il video dei Vigili del FuocoLe immagini dei vigili del fuoco mostrano come la frana di Niscemi abbia dimensioni tali da renderla visibile anche ai satelliti: la spaccatura di 4 metri, con un fronte di 4 chilometri, si aggrava di ... tg.la7.it

Frana in Sicilia: trent’anni di incuria, così Niscemi è venuta giù. La frana del 1997, le nove inutili ordinanze di Protezione civile, l’appalto del 2009 finito in nulla, i crolli di dieci anni dopo e il Piano “urgente” del 2023. @saulcaia x.com

FRANE E DISSESTO La frana di Niscemi ha riacceso i riflettori su una questione che non è mai davvero sparita: il dissesto idrogeologico. Non è un’emergenza improvvisa, ma un problema strutturale che torna a farsi sentire ogni volta che il territorio cede. Ne - facebook.com facebook