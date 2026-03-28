Ora legale 2026 stanotte si spostano le lancette | quando e come fare il cambio ora

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 si verifica il cambio dall’ora solare a quella legale. Alle ore 2:00 gli orologi vengono spostati un’ora avanti, passando così alle 3:00. Questo orario resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà all’ora solare. La modifica interessa sia orologi tradizionali che dispositivi digitali collegati automaticamente.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ora legale con lo spostamento delle lancette degli orologi di un’ora in avanti. Domenica si dormirà un’ora in meno ma lo scopo è quello di avere più luce naturale permettendo dunque un risparmio energetico e anche dei costi in bolletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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