Ora legale | lancette avanti di un’ora e più luce nelle serate

Nella notte tra sabato e domenica, alle 2, gli orologi verranno spostati avanti di un’ora, segnando l'inizio dell’ora legale. Questo cambio orario comporta un’ora in più di luce nelle serate e si applica fino all’autunno, quando si tornerà all’ora solare. La modifica interessa tutto il territorio nazionale e riguarda tutti i dispositivi che non si aggiornano automaticamente.

Nella notte tra sabato e domenica scatta l’ora legale: alle 2 gli orologi si sposteranno avanti di un’ora. La notte, quindi, durerà un’ora in meno, ma da oggi le giornate saranno più lunghe e luminose, regalando agli italiani un pomeriggio in più di luce naturale. Il cambio all’ora legale serve a sfruttare al meglio la luce naturale, riducendo i consumi di elettricità. Anche se il risparmio varia in base alla latitudine e alle abitudini, ogni ora di luce in più contribuisce a ridurre l’uso dell’illuminazione artificiale e a dare una sensazione di maggiore vitalità nelle ore serali. Il passaggio può provocare qualche piccolo disturbo del sonno o stanchezza nei primi giorni, soprattutto tra giovani e anziani. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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